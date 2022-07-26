KIOXIA анонсировала новую линейку твердотельных накопителей CM7

Компания KIOXIA объявила, что корпоративные твердотельные накопители NVMe серии CM7 теперь поставляются клиентам. Благодаря интерфейсу PCIe 5.0, накопители обеспечивают новый уровень производительности со скоростью чтения 14 ГБ/с. Серия предлагает емкость от 1,6 ТБ до 30,72 ТБ. Серия CM7 разработана с расширенной защитой целостности данных, множеством функций безопасности и доступности и поддерживает самые требовательные критически важные рабочие нагрузки. Твердотельные накопители серии CM7 доступны в новом форм-факторе EDSFF E3.S и стандартном для отрасли 2,5-дюймовом форм-факторе.

О ценах серии CM7 производитель не сообщает.