KIOXIA объявляет о выпуске в производство SSD-накопителей на базе флэш-памяти Ethernet

KIOXIA America, Inc. сегодня объявила о выпуске в производство своих твердотельных накопителей (SSD) Enterprise NVMe-oF серии EM6 для систем Ethernet Bunch of Flash (EBOF). Используя контроллер преобразователя твердотельного накопителя Marvell 88SN2400 NVMe-oF, который преобразует твердотельный накопитель NVMe в двухпортовый твердотельный накопитель NVMe-oF емкостью 25 Гбайт, диски KIOXIA серии EM6 предоставляют сети всю полосу пропускания твердотельного накопителя.

Благодаря способности масштабировать производительность твердотельных накопителей NVMe, собственные архитектуры NVMe-oF хорошо подходят для таких приложений, как искусственный интеллект (AI) / машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC) и расширение хранилища. В случае HPC использование файловой системы Lustre, которая используется для обеспечения высокой пропускной способности и параллельного доступа к вычислительным кластерам, выгодно для хранилищ на основе NVMe-oF, таких как системы EBOF с твердотельными накопителями EM6, которые обеспечивают высокую доступность (HA). Накопители серии KIOXIA EM6 успешно прошли сертификационные испытания NVIDIA GPUDirect Storage (GDS). GDS подключается к системам на базе NVIDIA A100 для ускорения приложений AI / ML, а платформы хранения EBOF позволяют масштабировать флэш-хранилище NVMe для этих ресурсоемких рабочих нагрузок.
Комментарии и отзывы KIOXIA EM6
TEAMGROUP представила новейшую и инновационную продукцию…
TEAMGROUP представила новейшую и инновационную продукциюЗавершилось онлайн-мероприятие TEAMGROUP 2021. Компания продемонстрировала новейшую и инновационную проду…
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдл…
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдлОсобенностью изучаемого сегодня флеш-накопителя Goodram UME Eco Friendly стало использование биоразлагаем…
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FOR…
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORTEAMGROUP - ведущий мировой бренд, который продолжает исследования и разработку разнообразных продуктов д…
Годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,5 миллиарда д…
Годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,5 миллиарда дСогласно последним исследованиям TrendForce, несмотря на прогнозируемый рост общего предложения бит DRAM …
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карт…
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты картЛинейка карт памяти Transcend microSDXC 300S включает версии с разным объемом. Все они соответствуют треб…
ADATA представляет карту памяти Premier Extreme SDXC SD 7.0 …
ADATA представляет карту памяти Premier Extreme SDXC SD 7.0 Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобиль…
Kingston выпускает портативный твердотельный накопитель XS20…
Kingston выпускает портативный твердотельный накопитель XS20Kingston XS2000 - портативный твердотельный накопитель обеспечивающий высокую скорость благодаря интерфей…
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития те…
Ni начала сотрудничать с Seagate для ускоренного развития теКомпания National Instruments и компания Seagate® Technology, мировой лидер в области решений для инфраст…
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series XОбзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor