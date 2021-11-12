KIOXIA объявляет о выпуске в производство SSD-накопителей на базе флэш-памяти Ethernet

KIOXIA America, Inc. сегодня объявила о выпуске в производство своих твердотельных накопителей (SSD) Enterprise NVMe-oF серии EM6 для систем Ethernet Bunch of Flash (EBOF). Используя контроллер преобразователя твердотельного накопителя Marvell 88SN2400 NVMe-oF, который преобразует твердотельный накопитель NVMe в двухпортовый твердотельный накопитель NVMe-oF емкостью 25 Гбайт, диски KIOXIA серии EM6 предоставляют сети всю полосу пропускания твердотельного накопителя.

Благодаря способности масштабировать производительность твердотельных накопителей NVMe, собственные архитектуры NVMe-oF хорошо подходят для таких приложений, как искусственный интеллект (AI) / машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC) и расширение хранилища. В случае HPC использование файловой системы Lustre, которая используется для обеспечения высокой пропускной способности и параллельного доступа к вычислительным кластерам, выгодно для хранилищ на основе NVMe-oF, таких как системы EBOF с твердотельными накопителями EM6, которые обеспечивают высокую доступность (HA). Накопители серии KIOXIA EM6 успешно прошли сертификационные испытания NVIDIA GPUDirect Storage (GDS). GDS подключается к системам на базе NVIDIA A100 для ускорения приложений AI / ML, а платформы хранения EBOF позволяют масштабировать флэш-хранилище NVMe для этих ресурсоемких рабочих нагрузок.