KIOXIA представит передовые решения для флэш-накопителей

На следующей неделе на выставке Dell Technologies World компания KIOXIA продемонстрирует, как ее инновационные твердотельные накопители (SSD) повышают производительность клиентских приложений и обеспечивают революционные продукты. От твердотельных накопителей, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0, которые повышают мощность и производительность, до первой в отрасли линейки твердотельных накопителей E3.S стандартного форм-фактора для предприятий и центров обработки данных (EDSFF) — лучшие в своем классе накопители KIOXIA используются в ряде линеек продуктов Dell.
Компания KIOXIA, изобретатель флэш-памяти NAND, находится в авангарде инноваций в области флэш-накопителей и твердотельных накопителей. Такие достижения, как внедрение трехмерной флэш-памяти, памяти класса XL-FLASH, а также новых форм-факторов и интерфейсов, подчеркивают вклад компании в создание приложений следующего поколения и преобразование цифрового мира.
KIOXIA планирует продемонстрировать на выставке следующие технологии:
- Твердотельные накопители CD7 EDSFF E3.S для центров обработки данных с MongoDB на оборудовании Dell — в одной из первых публичных демонстраций диска E3.S. Спецификации EDSFF E3 были разработаны ведущими компаниями, в том числе Dell и KIOXIA, для оптимизации конструкции твердотельных накопителей с точки зрения емкости, мощности, производительности и охлаждения/охлаждения, а также для замены устаревших твердотельных накопителей форм-фактора 2,5 дюйма.
- Твердотельные накопители Enterprise NVMeTM SCM серии FL6 проходят испытания на сервере Dell PowerEdge под управлением Aerospike. Двухпортовые и совместимые с PCIe 4.0 твердотельные накопители KIOXIA серии FL6 устраняют разрыв между дисками на основе DRAM и TLC, что делает их хорошо подходящими для случаев использования, чувствительных к задержкам, таких как уровень кэширования, многоуровневое хранение и ведение журнала записи.
- Твердотельные накопители SAS серии RM6 12 Гбит/с с шифрованием SED — SEKM и базой данных OLTP на сервере Dell PowerEdge R740. Накопители KIOXIA RM6 обеспечивают более высокую производительность и надежность и предназначены для замены твердотельных накопителей SATA.
- Твердотельные накопители Enterprise NVMe серии CM6 с рабочими нагрузками VMware vSAN на серверах Dell PowerEdge. Диски CM6 предназначены для корпоративных приложений и вариантов использования, включая высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, уровень кэширования, финансовую торговлю и анализ данных.