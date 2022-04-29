KIOXIA представит передовые решения для флэш-накопителей

На следующей неделе на выставке Dell Technologies World компания KIOXIA продемонстрирует, как ее инновационные твердотельные накопители (SSD) повышают производительность клиентских приложений и обеспечивают революционные продукты. От твердотельных накопителей, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0, которые повышают мощность и производительность, до первой в отрасли линейки твердотельных накопителей E3.S стандартного форм-фактора для предприятий и центров обработки данных (EDSFF) — лучшие в своем классе накопители KIOXIA используются в ряде линеек продуктов Dell.

Компания KIOXIA, изобретатель флэш-памяти NAND, находится в авангарде инноваций в области флэш-накопителей и твердотельных накопителей. Такие достижения, как внедрение трехмерной флэш-памяти, памяти класса XL-FLASH, а также новых форм-факторов и интерфейсов, подчеркивают вклад компании в создание приложений следующего поколения и преобразование цифрового мира.

KIOXIA планирует продемонстрировать на выставке следующие технологии: