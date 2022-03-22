KIOXIA представляет твердотельные накопители 2-го поколения разработанные с использованием технологии PCIe 5.0

Компания KIOXIA сегодня объявила о выпуске твердотельного накопителя PCIe 5.0 второго поколения для корпоративных клиентов и центров обработки данных. Будучи первым поставщиком, предложившим накопитель с интерфейсом PCIe 5.0, KIOXIA представила новое семейство твердотельных накопителей NVMe для центров обработки данных серии CD8. Твердотельные накопители CD8 удваивают пропускную способность на линию по сравнению с твердотельными накопителями PCIe 4.0 с 16 гигатранзакций в секунду (ГТ/с) до 32 ГТ/с и оптимизированы для рабочих нагрузок гипермасштабируемых центров обработки данных и корпоративных серверов.

Основанный на технологии флэш-памяти KIOXIA 5-го поколения BiCS FLASH TLC 3D, дизайн корпоративного твердотельного накопителя 7-го поколения серии CD8 использует фирменный контроллер и прошивку KIOXIA в форм-факторе 2,5 дюйма и высоте Z 15 мм. Новые накопители разработаны в соответствии со спецификациями PCIe 5.0, Open Compute Project (OCP) Datacenter NVMe SSD и NVMe 1.4 и хорошо подходят для приложений и сценариев использования, включающих высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, уровень кэширования, потоковую передачу контента, и финансовый трейдинг и анализ.
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