KIOXIA представляет твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 NVMe

KIOXIA America, Inc. сегодня объявила, что расширила линейку твердотельных накопителей (SSD) PCIe 4.0, добавив серию KIOXIA BG5. Серия KIOXIA BG5, разработанная для обеспечения оптимального баланса производительности, стоимости и мощности для обычных геймеров и пользователей ПК, оснащена интерфейсом PCIe 64 GT/s и ускоряется с помощью флеш-памяти BiCS FLASH 3D пятого поколения. технология памяти.

В качестве клиентского твердотельного накопителя с виртуальным логическими модулями (VML) серия KIOXIA BG5 обеспечивает высокую производительность внутренней флэш-памяти, сохраняя при этом доступность, что делает ее особенно привлекательным вариантом для широкого спектра коммерческих и потребительских ноутбуков и настольных компьютеров. Твердотельные накопители KIOXIA BG5 также поддерживают новейшую технологию буфера памяти хоста (HMB) для создания точно оптимизированных SSD без DRAM. KIOXIA BG5 поставляется в компактном одностороннем термически оптимизированном форм-факторе M.2 2230, обеспечивающем мобильность и стиль жизни для работы из дома. Также доступны версии M.2 2280 с односторонним форм-фактором.