KIOXIA представляет твердотельный накопитель BG5 PCIe Gen4 NVMe

В качестве клиентского твердотельного накопителя с виртуальным логическими модулями (VML) серия KIOXIA BG5 обеспечивает высокую производительность внутренней флэш-памяти, сохраняя при этом доступность, что делает ее особенно привлекательным вариантом для широкого спектра коммерческих и потребительских ноутбуков и настольных компьютеров. Твердотельные накопители KIOXIA BG5 также поддерживают новейшую технологию буфера памяти хоста (HMB) для создания точно оптимизированных SSD без DRAM. KIOXIA BG5 поставляется в компактном одностороннем термически оптимизированном форм-факторе M.2 2230, обеспечивающем мобильность и стиль жизни для работы из дома. Также доступны версии M.2 2280 с односторонним форм-фактором.