KLEVV представила твердотельные накопители CRAS C930, C910 и C730

Компания KLEVV представила твердотельные накопители CRAS C930, C910 и C730. Модели CRAS C930 и CRAS C910 основаны на интерфейсе PCIe Gen4x4 для обеспечения максимальной скорости передачи данных, в свою очередь CRAS C730 использует интерфейс PCIe Gen3x4. CRAS C930 предлагает скорость чтения до 7400/6800 МБ/с при максимальной емкости 2 ТБ и произвольное чтение/запись 4K до 1000K IOPS. Накопитель CRAS C910 оснащен флэш-памятью 3D TLC NAND. Модель CRAS C730 предлагает три варианта емкости: 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ со скоростью 3700 МБ/с.

Накопители CRAS C930, C910 и C730 M.2 NVMe будут доступны с четвертого квартала 2022 года.