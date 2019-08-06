Как бесплатно слушать музыку или почему Вконтакте теряет популярность?

2019-08-06, Автор - Айдар Ибрагимов; [71]

Все знают, что Вконтакте пользовалось популярностью ровно столько, сколько в ней существовала бесплатная музыка. Сегодня ее нет. На ПК постоянно включается всяческая реклама и суммарно ее можно слушать 30 минут в день, а на мобильных устройствах через приложение вовсе ничего не послушаешь. Социальная сеть просит платить 149 рублей в месяц и слушать музыку через специальное приложение Boom. Как следствие, все из Вконтакте разбежались - мало кому теперь она нужна. Где же все слушают музыку?

Во-первых, вы можете найти любую музыку в Интернете и скачать. Скачать mp3 бесплатно можно на сайте mp3like.net, можно ее скачать также из Youtube - для этого просто необходимо установить специальный плагин на браузер.

Во-вторых, вы можете за те же скромные 3-4 доллара США в месяц обеспечить себя подпиской YouTube Premium и также в фоновом режиме слушать клипы, а также получить полный доступ к Google Музыке и это за те же деньги.

В-третьих, вы можете просто слушать онлайн радио. Сегодня все радиостанции имеют канал MP3 вещания. Вы просто заходите на их сайт, нажимаете кнопку "Эфир онлайн" и слушаете либо их передачи, либо музыку которая транслируется. Все это совершенно бесплатно.

В-четвертых, вы при поездке в Турцию обнаружите, что там не заблокировано для вас все то, что заблокировано на Родине. К примеру, у вас будет полный доступ к Рутрекеру. Заходите, скачиваете все что необходимо на гаджеты и в наушниках с музыкой возвращаетесь к себе домой.

В-пятых, не надо думать, что заплатив какие-то деньги вы будете поддерживать правообладателей - авторов музыки, песен. По факту правообладателями уже давно выступают звукозаписывающие студии, а вынуждением социальных сетей типа Вконтакте соблюдать авторские права занимаются крупные, такие как Sony Music. Поэтому мы уверены, что те же региональные татарские исполнители, такие как Нафкат Нигматуллин, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и т.д. не слышали о том, что им полагаются гонорары, ведь теперь Вконтакте их песни слушают по подписке.

Как итог пользователи получили хороший выбор сервисов и возможностей. Прослушать музыку можно как в бесплатных, так и платных сервисах. На этом фоне на первый план выходит удобство доступа и дополнительные функции. Большой популярностью стали пользоваться сервисы и инструменты с возможностью быстрого и беспроблемного запуска на смартфонах, планшетах и других носимых устройствах.

Комментарии и отзывы
Опрос PlayStation 5 показывает, что гейм...
Опрос PlayStation 5 показывает, что геймОпрос, проведенный немецким техническим сайтом CHIP.de, показал, насколько люди готовы раскошелиться на г...
Санкт-Петербурге состоится международный...
Санкт-Петербурге состоится международныйSMART BUILDING — международная профессиональная выставка и конференция, демонстрирующая мировые и российс...
Автомобиль не заводится - стартер или а...
Автомобиль не заводится - стартер или аСовременные автомобили зарубежных производителей имеют достаточно высокий ресурс стартеров. Именно поэ...
Боснийский барак. Все про породу собаки,...
Боснийский барак. Все про породу собаки,Порода, известная также как боснийская грубошерстная гончая, отличается хорошими охотничьими и стороже...
Новые системы видеонаблюдения и контроля...
Новые системы видеонаблюдения и контроляНа рынке представлен большой выбор систем видеонаблюдения и контроля. Охранные агентства используют со...
Лучшие мобильные приложения для ставок о...
Лучшие мобильные приложения для ставок оС развитием интернет технологий многие процессы перешли в виртуальный мир, ведь это очень удобно, сове...
Samsung Galaxy Note10+ засветился на кад...
Samsung Galaxy Note10+ засветился на кадВ сети появилось живое фото смартфона Samsung Galaxy Note10+ в цвете Aura Glow. Судя по всему, перед нами...
Представлен монитор BenQ EX2780Q с часто...
Представлен монитор BenQ EX2780Q с частоКомпания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью EX2780Q, которая предназначена для геймеров. Новинк...


Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?
Обзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 MusicОбзор умных спортивных часов Garmin Forerunner 245 Music
Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor