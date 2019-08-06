Как бесплатно слушать музыку или почему Вконтакте теряет популярность?

Все знают, что Вконтакте пользовалось популярностью ровно столько, сколько в ней существовала бесплатная музыка. Сегодня ее нет. На ПК постоянно включается всяческая реклама и суммарно ее можно слушать 30 минут в день, а на мобильных устройствах через приложение вовсе ничего не послушаешь. Социальная сеть просит платить 149 рублей в месяц и слушать музыку через специальное приложение Boom. Как следствие, все из Вконтакте разбежались - мало кому теперь она нужна. Где же все слушают музыку?

Во-первых, вы можете найти любую музыку в Интернете и скачать. Скачать mp3 бесплатно можно на сайте mp3like.net, можно ее скачать также из Youtube - для этого просто необходимо установить специальный плагин на браузер.

Во-вторых, вы можете за те же скромные 3-4 доллара США в месяц обеспечить себя подпиской YouTube Premium и также в фоновом режиме слушать клипы, а также получить полный доступ к Google Музыке и это за те же деньги.

В-третьих, вы можете просто слушать онлайн радио. Сегодня все радиостанции имеют канал MP3 вещания. Вы просто заходите на их сайт, нажимаете кнопку "Эфир онлайн" и слушаете либо их передачи, либо музыку которая транслируется. Все это совершенно бесплатно.

В-четвертых, вы при поездке в Турцию обнаружите, что там не заблокировано для вас все то, что заблокировано на Родине. К примеру, у вас будет полный доступ к Рутрекеру. Заходите, скачиваете все что необходимо на гаджеты и в наушниках с музыкой возвращаетесь к себе домой.

В-пятых, не надо думать, что заплатив какие-то деньги вы будете поддерживать правообладателей - авторов музыки, песен. По факту правообладателями уже давно выступают звукозаписывающие студии, а вынуждением социальных сетей типа Вконтакте соблюдать авторские права занимаются крупные, такие как Sony Music. Поэтому мы уверены, что те же региональные татарские исполнители, такие как Нафкат Нигматуллин, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и т.д. не слышали о том, что им полагаются гонорары, ведь теперь Вконтакте их песни слушают по подписке.

Как итог пользователи получили хороший выбор сервисов и возможностей. Прослушать музыку можно как в бесплатных, так и платных сервисах. На этом фоне на первый план выходит удобство доступа и дополнительные функции. Большой популярностью стали пользоваться сервисы и инструменты с возможностью быстрого и беспроблемного запуска на смартфонах, планшетах и других носимых устройствах.