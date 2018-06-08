Как оптимизировать сайт под мобильные устройства

Digital студия koduleht поделиться с вами своим опытом и расскажет, как оптимизировать веб-ресурс под мобильные устройства. Если ресурс уже оптимизирован под поисковики, вам потребуется всего несколько действий, чтобы оптимизировать сайт под мобильные устройства.



Оптимизация скорости: 4 метода



- уменьшите размер картинок;

- сократите время загрузки страницы за счет изменения кода;

- подключите кеширование к сайту;

- поработайте над сокращением числа редиректов, ошибок на сайте (таких, как битые ссылки и т.п.).



Веб-студия kodulehe tegemine утверждает, что оптимизировать скорость вебсайта под мобильные устройства необходимо наравне с desktop версией. Ведь пользователям мобильных устройств дорога каждая секунда.



SEO-дизайн под мобильные: правила



1. Сайт не должен иметь горизонтальной полосы прокрутки.

2. Шрифт должен быть удобочитаемым (не маленьким).

3. Ресурс должен одинаково смотреться на разных устройствах.

4. Навигация должна быть простой.

5. Кнопки и ссылки не должны быть мелкими.



Как оптимизировать код сайта



- нельзя использовать Flash и нежелательно использовать Pop-ups, если вы хотите сделать сайт оптимизированным под мобильные.

- блокировать CSS и другие элементы не нужно (т.к. Javascript, картинки современными мобильными устройствами воспринимаются).



Необходимо делать краткими:- title;- description;- URL.Мобильные устройства имеют меньшие экраны, а значат их обладатели видят только первые несколько слов адреса или заголовка. Делайте их емкими.Если бизнес ориентирован на один регион, нужно оптимизировать вебсайт для локального поиска. Вставьте в метаданные:- ваше имя и адрес;- телефон.1. Создать отдельную версию для мобильных, т.е. использовать поддомен наподобие "m".2. Адаптивный дизайн (подгонять страницу под размер экрана).В последнее время растет популярность адаптивного SEO-дизайна (responsive - kodulehe valmistamine ): все чаще при оптимизации сайта под мобильные делают автоматическое изменение размеров в соответствии с экраном.1. Не должно быть горизонтальной прокрутки. Весь контент, в том числе и картинки, должны быть оптимизированы. В зависимости от размера смартфона должен меняться их размер.2. Шрифт должен быть нормальным при любых размерах и диагоналях экрана. Стремитесь к тому, чтобы читателю не приходилось увеличивать текст.3. Избегайте использования некоторых технологий. Флеш, джава-аппплеты и Silverlight мобильными браузерами не поддерживаются.4. Все элементы должны быть большими, и располагаться в одну колонку, если вебсайт просмтаривается с мобильного.Если оптимизировать ресурс, то удастся избежать двух самых распростаненных недостатков: мелкий шрифт при просмотре с мобильного или вывод лишь левой части сайта на экране.