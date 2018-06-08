Как правильно выбрать источник бесперебойного питания для дома

2018-06-08, Автор - Ленар Хайруллин; [79]

Вам наверняка нередко приходилось не раз сталкиваться с ситуацией, когда, работая над важным документом, загружая фотографии, заканчивая тяжелый уровень в компьютерной игре, у вас отключали электричество. А последний раз вы сохраняли информацию минут 30 назад. Все данные потеряны, скрипя зубами и с болью в сердце, вы начинаете все сначала. И вроде бы один раз – не страшно, но ситуация повторяется второй и третий раз. И в один момент терпению подходит конец, и вы решаете бороться с проблемой своими силами. На помощь приходят источники бесперебойного питания, или ИБП, или UPS (УПС).

Эта статья рассмотрит различия между типами ИБП и поможет определиться, какое оборудование наиболее подходит для вас.

Встроенная в ИБП аккумуляторная батарея продолжит подавать питание на устройство и позволит успеть корректно завершить его работу и избежать потерю данных в случае потери напряжения. Но что делать если отчет все-таки нужно закончить, последние 10 минут фильма досмотреть? Тогда вам необходим ИБП с поддержкой функции резервного питания.

Источники бесперебойного питпния могут обеспечить работу компьютера от 5 до 30 минут после отключения электричества, в зависимости от его мощности.

Все UPS делятся на 3 типа:

  • Резервные (Back-UPS);
  • Линейно-интерактивные (Smart UPS);
  • Онлайн (On-Line UPS).

Резервные ИБП используются при регулярных и/или краткосрочных отключениях энергии, когда необходимо поддерживать работу устройства без отключения, а также в домашних условиях, во избежание потерь данных.

Если у вас дома регулярно происходят скачки напряжения, аккумулирующее устройство резервного бесперебойника будет быстро изнашиваться, и его необходимо будет регулярно менять. В таком случае вам подойдет линейно-интерактивный ИБП. Они оснащены стабилизаторами, которые способны держать напряжение в определенном диапазоне, безвредном для вашей техники. Однако их нельзя назвать бесшумными, поэтому ставить такой аппарат в спальне не рекомендуется.

On-Line UPS являются наиболее сложными и дорогими ИБП и используются для поддержания питания серверных станций и крупных компьютерных сетей. Они преобразовывают переменный ток в постоянный и опять в переменный. В виду высокого уровня шума, большой стоимости и низкого КПД приобретать данные устройства для дома не рекомендуется.

Одним из определяющих критериев при выборе ИБП является его мощность в VA (ВА, вольт-ампер). Для домашнего пользователя этот показатель может быть новинкой, ведь потребляемая техникой мощность измеряется в Ваттах. Показатели ВА и Вт в бесперебойниках тесно взаимосвязаны, в описании многих производитель указывает оба показателя. Но если в характеристиках ИБП указаны только ВА, вычислить показатель в Ваттах можно умножив ВА на 0.6. Зная суммарную потребляемую мощность домашней техники, которую необходимо защитить, можно подобрать мощность ИБП. Советуем всегда брать ИБП с запасом мощности, чтобы можно было без проблем добавить новое устройство.

Для более продвинутого домашнего пользователя могут быть интересны дополнительные функции ИБП. Ниже мы перечислим те, на которые можно обратить внимание.

Информационная панель: светодиодные индикаторы или ЖК-экран. Экран более информативен и отображает уровень зарядки, показатель напряжения и т.д.

Наличие ПО и USB-разъема позволит подключить устройство к компьютеру и настроить автоматическое сохранение данных и завершение работы.

Наличие портов: RJ-11, RJ-45 поможет защитить от сетевых помех: модем, роутер, сетевую карту.

Функция "холодный старт" – возможность включить оборудование при отсутствии напряжения в сети. Например, загрузить компьютер, чтобы отправить важное сообщение, срочно распечатать документ или нагреть воду.

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