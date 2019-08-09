Как создать красивый Instagram-аккаунт?

2019-08-09, Автор - Владимир Байзаров; [86]
Интересный и красиво оформленный инстаграм-аккаунт может быть нужен не только брендам для продвижения своего продукта, но и обычным пользователям. В этой заметке мы разберем основные советы от экспертов в этой сфере. Кстати, очень часто, чтобы опубликовать фото в инстаграм, нужно уменьшить его размер и не растерять по пути исходное качество снимка. К счастью, для этого не нужно быть опытным пользователем Photoshop – достаточно лишь загрузить снимок на специальный сайт, который все сделает за вас.

Вдохновение

Как говорил классик, невозможно создать нечто подлинное, не увидев его своими глазами. А потому мы советуем подписываться на самые интересные аккаунты, подмечать их особенности и просто вдохновляться ими. Вполне возможно, что вдохновившись чем-нибудь и пропустив это через себя, вы сможете создать что-то уникальное и прекрасное. Например, adobe регулярно постит в своем аккаунте лучшие творения своих пользователей.

Цветовая гамма

Если отойти от абстрактных советов к более практическим, то советуем вам выбрать любимую цветовую гамму. Так ваш аккаунт будет выгодно отличаться от других. Повторять прием можно не только с помощью главного объекта, а, например, фильтра и фона. Например, публикации популярного фотографа и фильммейкера @fursty выполнены в сине-зеленой цветовой гамме.

Шахматная доска

Ваш аккаунт точно сможет обратить на себя внимание, если будет выполнен в стиле шахматной доски. Особенно круто это смотрится, когда чередуются текст и фото.

Границы и рамки

Необязательно всегда подстраиваться под инстаграм и публиковать лишь квадратные картинки. Если ваши изображения строго горизонтальные (например, фото пейзажей) или вертикальные (классические портреты), то на помощь вам придут старые добрые рамки. Предпочтительнее всего в инстаграме смотрятся белые рамки, дающие «воздух» и чувство свободы. Но, возможно, вашей тематике больше подойдут более редкие черные рамки. Ну а, пожалуй, самый экзотичный вариант, это круглые рамки.

Сетка

Еще один простой и эффективный прием – размещение одного большого изображения сеткой из нескольких публикаций. Есть даже специальные приложения, которые помогут вам сделать это аккуратно. Не стоит забывать, что размещать такие публикации можно по 3, 6 или 9 картинок.

Как видите, эффектный инстаграм-аккаунт можно сделать не только при помощи фильтров VSCO. Удачи и вдохновения вам!

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