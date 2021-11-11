Как справляться с прокрастинацией при удаленной работе

Удаленный формат благодаря современным технологиям теперь доступен для многих профессий, в том числе для вакансий manual qa. Преимущества дистанционной работы позволяют многим сотрудникам активно пользоваться возможностью не сидеть в стенах офиса пять дней в неделю. Однако зачастую при таком формате специалисты сталкиваются с рядом проблем, одна из которых – это снижение продуктивности.

Причина такого феномена заключается в прокрастинации и сложностях сосредоточиться на рабочем процессе в домашних условиях, где тебя подстерегает куда больше отвлекающих факторов, чем в офисе, а видимое отсутствие контроля и вовсе сбивает с ритма. Что же делать, чтобы столь удобный формат не лишил твой труд эффективности? Мы собрали ряд наиболее эффективных советов, которые помогут тебе справиться с желанием отложить работу на потом.

Раздели работу и развлечения

Возможно, утром, открывая компьютер с твердым намерением взяться за работу, ты невольно замечаешь интересную новость или видишь, что вышла новая серия сериала. В такой ситуации можно легко подумать, что если отложить работу на полчаса, ничего страшного не случится. Однако такие небольшие задержки могут затянуться и в совокупности отобрать немало времени, за которое ты бы успел выполнить большую часть рабочих задач.

Выход прост – используй разные учетные записи для работы и развлечений, а если есть возможность, то и вовсе разные устройства. С таким подходом ты сможешь быстрее концентрироваться на работе и будешь реже отвлекаться.

Планируй свой день

Не получается распределить нагрузку? Все важные дела скапливаются под вечер, и ты вынужден продлевать свой рабочий день, из-за чего сильно устаешь? Создавай ежедневные планы, ставя самые сложные задачи на утро. Потрудившись в начале дня, ты существенно облегчишь себе дальнейшую работу. К слову, крупные задания, к которым непросто подступиться, лучше всего разделять на легкие и выполнимые этапы – это сократит время работы и позволит не слишком перенапрягаться.

Устанавливай правильные дедлайны для каждой задачи

Если ты склонен прокрастинировать, то знаешь, что каждый дедлайн превращается в настоящий кошмар, полный напряженной и изнурительной работы. При планировании стоит учитывать эту проблему и ставить дедлайн за несколько часов до крайнего времени отправки проекта работодателю. Таким образом ты обезопасишь себя, оставив время про запас на случай любых обстоятельств.

Обустрой отдельное рабочее место

Легко отвлечься от выполнения важных задач, если ты работаешь там же, где и отдыхаешь. Постарайся выделить хотя бы небольшой уголок, где ты будешь исключительно трудиться, избавься от отвлекающих факторов и постарайся обеспечить себе тишину. Не забывай о собственном комфорте – потратившись на удобный стул и стол, ты не только сможешь дольше трудиться, но и сохранишь свое здоровье.

Делай перерывы

Как ни странно, именно периодический отдых – залог продуктивного труда. Конечно, расслабляться тоже необходимо с пользой – например, выйди на короткую прогулку, чтобы подышать свежим воздухом, ненадолго отвлекись от текущих дел, помедитируй. Если до перерыва ты успешно завершил рабочую задачу, вознагради себя чашкой чая/кофе с любимым печеньем или чем-то другим.

Удаленная работа с непривычки может сбить с толку и снизить продуктивность труда, даже если в офисе ты показывал великолепные результаты. К счастью, справиться с проблемой вполне возможно – попробуй наши советы на практике и наслаждайся всеми преимуществами удаленной работы, не выходя из своей уютной квартиры.