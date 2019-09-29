Как украсить гостиную?

Гостиная - главная комната в каждом доме. Именно здесь хозяева встречают гостей, и она производит первое впечатление на посетителей, а также часто формирует мнение о вкусе и предпочтениях жителей дома. Ассортимент на рынке преогромный, что позволяет приобрести стенки в гостиную недорого, а они часто являются основной составляющей любой главной комнаты в жилище.

Тонкости декора

Стандартный набор мебели с диваном и креслами обязательно должен быть разбавлен дополнительными элементами и мелочами, которые сделают вид комнаты неповторимым и уютным:

часы - формы от классики до авангарда на выбор, помимо основного назначения могут стать ярким акцентом, подчеркивающим индивидуальность интерьера;

зеркала - дают увеличение пространства зрительно и дополнительный свет, геометрия любая на вкус заказчика плюс необычные рамы из металла или дерева;

осветительные приборы - люстры, лампы, торшеры, бра и световые инсталляции украсят комнату и по необходимости, добавят яркости или наоборот, предоставят теплый и нежный свет, но никогда не надо перенасыщать приборами комнату - естественный и искусственный свет должны гармонировать между собой;

текстиль - шторы, покрывала, ковры, скатерти и салфетки - лучше использовать натуральные ткани, существует таблица совместимости цветов, также многое зависит от стиля комнаты. Именно они часто являются завершающим элементом и полностью дополняют интерьер комнаты.

Нюансы при выборе

Всё зависит от стиля, который предпочитают хозяева.

В современных интерьерах нет ничего лишнего, мебель практичная и функциональная из простых материалов, а вот если нравится ретро, то здесь главный момент - непредсказуемость и много света: ламп и торшеров. Модное направление - стиль "Прованс" - это роскошный шик с винтажной мебелью нежных оттенков с огромным количеством текстиля в виде штор и подушек.

Для тех, кто любит простоту и не хочет загромождать пространство подойдет минимализм - минимум вещей, но они многофункциональны. А вот выбрав модерн, приоритет отдают натуральным материалам типа стекла и древесины и цветовым оттенкам красного и золотого.

Если комната имеет большое пространство, то в ней можно совместить несколько функций и разделить на разные зоны, например сделать место отдыха у камина и обеденную зону, отлично впишется горка стенка в гостиную, придав необычный винтажный вид комнате.

В наше время даже простой человек может превратить обычное жилье в неповторимое по виду помещение, которое будет отличаться индивидуальность, и огромную роль в этом играет мебель и её стиль.