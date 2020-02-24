Как выбрать горный электровелосипед?

С каждым годом электровелосипеды приобретают все большую популярность среди жителей мегаполисов в качестве средства передвижения из-за своей экономичности, отсутствия выхлопных газов, относительной доступности и отсутствия необходимости ездить с правами. В этой заметке мы расскажем вам, что объединяют в себе лучшие горные электровелосипеды

Тип

Для начала рассмотрим горные модели (E-MTB), которые созданы для езды по бездорожью и разбитым дорогам. Таким велосипедам присущи качественная воздушная амортизационная вилка с ходом 100-120 мм, высококлассная горная трансмиссия дисковые гидравлические тормоза, мощный мотор, очень ёмкий аккумулятор и широкие покрышки с ярко выраженным протектором.

Также нельзя не отметить гибридные (E-Cross) модели, на которых можно гонять как по ровной дороге, так и по небольшому бездорожью. Такие велосипеды имеют трансмиссию среднего уровня, амортизационную вилку с коротким ходом 60 мм и покрышки толщиной около 42 мм. Именно такой вариант можно советовать и среднестатистическому пользователю.

Электродвигатель

Эксперты советуют выбирать качественные двигатели от именитых производителей, вроде SHIMANO Steps DU-E6001. Данный электропривод может похвастаться необходимым для работы в любых условиях качеством и надежностью. Также стоит отметить таких производителей, как SUNTOUR или BAFANG, поставляющих более доступные моторы.

Аккумулятор

Рама

Очень важный параметр, от которого будет зависеть, сколько километров вы сможете проехать на одном заряде. Как известно, мощность аккумулятора складывается от напряжения (В) и емкости (мАч). В хороших байках обычно используются батареи литий-ионного или литий-полимерного типа, однако в бюджетных моделях можно встретить свинцово-кислотную АКБ, которая больше весит и быстрее разряжается.В основании велосипеда лежит рама, а потому она должна быть прочной и долговечной. Другой важный параметр, легкость рамы. А потому обычно их изготавливают из алюминия или стали. Первый вариант предпочтительнее, ведь алюминиевый сплав прочнее и легче. При этом трубы рамы выполняются по технологии баттинга, чтобы снизить вес и не потерять при этом в прочности.

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