Как выбрать хостинг для сайта и не прогадать

Выбор хостинга - важный этап для стабильной и качественной работы сайта в будущем. Поэтому стоит серьезно отнестись к этому процессу и потратить время на поиск действительно подходящего хостера. Этот рынок сегодня переполнен предложениями, каждая компания пытается заманить клиента всевозможными скидками и акциями, некоторые фирмы предлагают хостинг за копейки. Но сразу предупредим, что покупать такой дешевый хостинг для работы сайтов не нужно, ведь можно не просто потерять свой сайт, но и репутацию проекта в глазах своих клиентов.

При выборе надежной услуги для размещения интернет-ресурсов необходимо сразу учитывать несколько важных факторов оценки компании. Первый важный момент - это репутация компании. Как отзываются о хостере его клиенты можно прочитать на специализированных форумах, отзовиках, рейтингах-компаний. Важно при оценки компании обращайте внимание как на негатив, так и позитив, который описывают пользователи. К сожалению, сегодня большинство отзывов написаны на заказ, поэтому следует найти среди них действительно реальные и проанализировать преимущества и недостатки, которые и повлияют на ваш выбор. Вы выбираете место, где будет работать ваш проект, поэтому хостинг для сайта должен быть не только стабильным и быстрым, но и максимально профессиональным.

Второй важный момент, который следует учитывать, это стабильность работы серверов, другими словами uptime. Чем он выше, тем лучше. Идеального 100% время не существует, но нужно стремится к идеалу, поэтому выбирайте хостера с 99,98% аптаймом, тогда ваш сайт будет круглосуточно доступен для посетителей. Стабильная и быстрая работа сервера - основа работы сайта, которая сделает вашу работу еще более успешной.

Третий критерий выбора хостинга - грамотная бесплатная техническая поддержка, которая доступна по удобным каналам связи 24/7 без выходных. Без нее никак. Независимо от того, новичок или профессионал в работе с хостингом, помощь со стороны системных администраторов с опытом может понадобится в любой момент. Особенно это актуально, если вы используете виртуальные сервера. Но и на общей услуги, где размещается ваш проект, часто может понадобиться консультация или помощь в настройке. Поэтому если вы выбрали хостера, обязательно поинтересуйтесь, как работает техподдержка, как отвечают специалисты и уточните, входит ли это в стоимость хостинга.

Чтобы не прогадать в выборе, закажите изначально услугу на тест и только после тестового периода вы сможете окончательно определится с хостингом и тарифным планом, который идеально подходит под проект.