Как выбрать хостинг для сайта и не прогадать

Выбор хостинга - важный этап для стабильной и качественной работы сайта в будущем. Поэтому стоит серьезно отнестись к этому процессу и потратить время на поиск действительно подходящего хостера. Этот рынок сегодня переполнен предложениями, каждая компания пытается заманить клиента всевозможными скидками и акциями, некоторые фирмы предлагают хостинг за копейки. Но сразу предупредим, что покупать такой дешевый хостинг для работы сайтов не нужно, ведь можно не просто потерять свой сайт, но и репутацию проекта в глазах своих клиентов.

При выборе надежной услуги для размещения интернет-ресурсов необходимо сразу учитывать несколько важных факторов оценки компании. Первый важный момент - это репутация компании. Как отзываются о хостере его клиенты можно прочитать на специализированных форумах, отзовиках, рейтингах-компаний. Важно при оценки компании обращайте внимание как на негатив, так и позитив, который описывают пользователи. К сожалению, сегодня большинство отзывов написаны на заказ, поэтому следует найти среди них действительно реальные и проанализировать преимущества и недостатки, которые и повлияют на ваш выбор. Вы выбираете место, где будет работать ваш проект, поэтому хостинг для сайта должен быть не только стабильным и быстрым, но и максимально профессиональным.

Второй важный момент, который следует учитывать, это стабильность работы серверов, другими словами uptime. Чем он выше, тем лучше. Идеального 100% время не существует, но нужно стремится к идеалу, поэтому выбирайте хостера с 99,98% аптаймом, тогда ваш сайт будет круглосуточно доступен для посетителей. Стабильная и быстрая работа сервера - основа работы сайта, которая сделает вашу работу еще более успешной.

Третий критерий выбора хостинга - грамотная бесплатная техническая поддержка, которая доступна по удобным каналам связи 24/7 без выходных. Без нее никак. Независимо от того, новичок или профессионал в работе с хостингом, помощь со стороны системных администраторов с опытом может понадобится в любой момент. Особенно это актуально, если вы используете виртуальные сервера. Но и на общей услуги, где размещается ваш проект, часто может понадобиться консультация или помощь в настройке. Поэтому если вы выбрали хостера, обязательно поинтересуйтесь, как работает техподдержка, как отвечают специалисты и уточните, входит ли это в стоимость хостинга.

Чтобы не прогадать в выборе, закажите изначально услугу на тест и только после тестового периода вы сможете окончательно определится с хостингом и тарифным планом, который идеально подходит под проект.

Представлен 34-дюймовый монитор LG 34WP5...
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WP550-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с ...
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46мм...
Приобретение умных часов - это сложное дело, ведь в продаже большое количество многообразных моделей смар...
ViewSonic представила новую серию монито...
Компания ViewSonic представила новые мониторы серии VX18. Модели предлагают быстрый отклик 1 мс, частоту ...
Lenovo показала дизайн Xiaoxin Pad Pro 2...
Вчера Lenovo обнародовала некоторые ключевые характеристики своего будущего планшета Xiaoxin Pad Pro 2021...
Gigabyte представила игровой 4K-монитор ...
Gigabyte расширяет ассортимент мониторов представив новую модель - Gigabyte M28U. ...
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой ...
Сегодня мы детально рассмотрим 8-дюймовый планшет с HD-разрешением. Это DIGMA Optima 8 X701 с 3 Гбайт опе...
Lexar выпустила твердотельный NVMe накоп...
Lexar выпустила твердотельный NVMe накопитель NM620. Новинка представлена в формате M.2 2280 с интерфейсо...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Odyssey, которая появится в продаже ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor