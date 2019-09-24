Как выбрать кольцо в ювелирном интернет магазине?

Покупки в интернете стали неотъемлемой частью современной жизни. Все больше и больше торговых марок предлагают совершать покупки в сети, постоянно расширяя ассортимент онлайн-магазинов и устанавливая выгодные цены на товары.

Компании-производители драгоценных изделий — не исключение, у каждого крупного бренда есть свой ювелирный интернет магазин. И если для покупки сережек, подвесок или кулонов онлайн достаточно рассмотреть фото и сравнить несколько изделий, то выбор кольца осложнен тем, что нужно безошибочно определить размер и найти модель, которая будет максимально удобна. Вот почему многие не решаются покупать кольца онлайн, и совершенно напрасно. Чтобы помочь клиентам правильно подобрать по размеру такие украшения как кольца, цепочки или браслеты, компания УкрЗолото разработала каталог, который содержит не только исчерпывающую информацию об изделиях, но и позволяет подобрать аксессуар в зависимости от стиля.

Какие характеристики следует учитывать при выборе драгоценного кольца онлайн

Чтобы без труда выбрать кольцо, которое подойдет именно вам, воспользуйтесь фильтрами на сайте УкрЗолото:

Тип продукта: например, обручальное или помолвочное кольцо, кольцо-корона.

например, обручальное или помолвочное кольцо, кольцо-корона. Цена: устанавливается нижняя и верхняя граница цены для поиска. Кроме того, есть возможность купить изделия недорого в разделе Sale.

Вид металла: золото или серебро.

золото или серебро. Размер: диаметр кольца в миллиметрах.

диаметр кольца в миллиметрах. Проба: оптимальная проба для золотых изделий — 585, для серебряных — 925.

Покрытие: например, родирование, тонирование, эмаль.

например, родирование, тонирование, эмаль. Тип вставки: драгоценные или полудрагоценные камни, или без вставок.

Стиль: есть множество вариантов — плетеные, многоярусные или асимметричные кольца, с миксом камней, с алмазной гранью и другие — выбор впечатляет.

Как лучше подобрать кольцо в интернет магазине без примерки

Лучший способ определить, какой у вас размер кольца — это измерить диаметр отверстия уже имеющегося в шкатулке изделия. Если кольца под рукой нет, следует измерить палец, на котором будете носить украшение, для чего нужно взять миллиметровую ленту или обычную плотную нить. Обмотайте ею палец и измерьте получившуюся окружность линейкой. Длину окружности в миллиметрах разделите на 3,14 — и получите размер кольца, который вам подходит. Совет от Ukrzoloto: лучше всего проводить измерения в полдень, при умеренной влажности и комфортной температуре воздуха, так как размер пальца меняется под воздействием окружающей среды и в зависимости от времени суток. Следуя этим советам, вы с легкостью будете совершать покупки в ювелирных интернет магазинах и останетесь довольны результатом.