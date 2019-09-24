Как выбрать кольцо в ювелирном интернет магазине?

2019-09-24, Автор - Эдуард Иванов; [101]

Покупки в интернете стали неотъемлемой частью современной жизни. Все больше и больше торговых марок предлагают совершать покупки в сети, постоянно расширяя ассортимент онлайн-магазинов и устанавливая выгодные цены на товары.

Компании-производители драгоценных изделий — не исключение, у каждого крупного бренда есть свой ювелирный интернет магазин. И если для покупки сережек, подвесок или кулонов онлайн достаточно рассмотреть фото и сравнить несколько изделий, то выбор кольца осложнен тем, что нужно безошибочно определить размер и найти модель, которая будет максимально удобна. Вот почему многие не решаются покупать кольца онлайн, и совершенно напрасно. Чтобы помочь клиентам правильно подобрать по размеру такие украшения как кольца, цепочки или браслеты, компания УкрЗолото разработала каталог, который содержит не только исчерпывающую информацию об изделиях, но и позволяет подобрать аксессуар в зависимости от стиля.

магазин ювелирный

Какие характеристики следует учитывать при выборе драгоценного кольца онлайн

Чтобы без труда выбрать кольцо, которое подойдет именно вам, воспользуйтесь фильтрами на сайте УкрЗолото:

  • Тип продукта: например, обручальное или помолвочное кольцо, кольцо-корона.
  • Цена: устанавливается нижняя и верхняя граница цены для поиска. Кроме того, есть возможность купить изделия недорого в разделе Sale.
  • Вид металла: золото или серебро.
  • Размер: диаметр кольца в миллиметрах.
  • Проба: оптимальная проба для золотых изделий — 585, для серебряных — 925.
  • Покрытие: например, родирование, тонирование, эмаль.
  • Тип вставки: драгоценные или полудрагоценные камни, или без вставок.
  • Стиль: есть множество вариантов — плетеные, многоярусные или асимметричные кольца, с миксом камней, с алмазной гранью и другие — выбор впечатляет.

укрзолото

Как лучше подобрать кольцо в интернет магазине без примерки

Лучший способ определить, какой у вас размер кольца — это измерить диаметр отверстия уже имеющегося в шкатулке изделия. Если кольца под рукой нет, следует измерить палец, на котором будете носить украшение, для чего нужно взять миллиметровую ленту или обычную плотную нить. Обмотайте ею палец и измерьте получившуюся окружность линейкой. Длину окружности в миллиметрах разделите на 3,14 — и получите размер кольца, который вам подходит. Совет от Ukrzoloto: лучше всего проводить измерения в полдень, при умеренной влажности и комфортной температуре воздуха, так как размер пальца меняется под воздействием окружающей среды и в зависимости от времени суток. Следуя этим советам, вы с легкостью будете совершать покупки в ювелирных интернет магазинах и останетесь довольны результатом.


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