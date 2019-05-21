Как заработать в Интернете? Работающие примеры на 2019 год

Ни для кого не является секретом, что многие хотят начать зарабатывать в Интернете и не знают с чего начать. Еще недавно многие начинали делать сайты для заработка, но начиная с 2014 года большая часть сайтов "дотационные" и никак не окупают вкладываемые в них средства, время и связанные с ними риски. Именно поэтому большинство сайтов сегодня заброшены и ничего нового практически не появляется - все зарабатывают совершенно иным образом. Рассмотрим конкретные примеры.

Во-первых, все владельцы смартфонов под управлением Android или iOS могут заработать выполняя различные задания. Большинство заданий - это установка приложений из того же Play Market'а или iTunes. Для этого необходимо установить приложение AdvertApp. В официальном Google Play вы его не найдете, приложение надо скачать с сайта разработчика - advertapp. После установки привязываете мобильный кошелек, либо кошелек Webmoney, либо Qiwi и выполняя задания зарабатываете. Возникающие вопросы вы можете задавать в группах социальных сетях:

- Вконтакте: vk.com/advertapp

- Facebook: facebook.com/advertapp

- Instagram: instagram.com/advertapp.ru

Пример задания из приложения AdvertApp представлен ниже. Откуда там деньги? Рекламодателям необходимо раскрутить свое приложение в Google Play и iTunes, поэтому они заказывают продвижение через AdvertApp - вы имитируете заинтересованность и зарабатываете деньги, а рекламодатель продвигает приложение.

Во-вторых, это заработок в YouTube. Для этого вам необходимо создать канал, к которому подключат монетизацию. С этой целью необходимо выкладывать авторский контент, то есть тот, в который внесен ваш труд. Либо это снятое вами видео, либо сделанный вами монтаж вашей игры с комментариями по веб-камере и т.д. Наберете минимальное количество подписчиков и просмотров - подключаете монетизацию и начинаете зарабатывать от 1 доллара США за 1000 просмотров ваших видео.

В-третьих, это попытка заработать с Яндекс - в Яндекс.Толоке. Как правило, в данном сервисе трудятся лица, которые вообще нигде не востребованы и ничего не умеют. Им предлагается сравнить сайты, оценить их страницы, сделать фотографии на улице и т.д. Уровень оплаты настолько смешной, что затраченное вами время, электричество вы не сможете окупить, не говоря уже о каком-либо серьезном заработке. Но ведь есть школьники и бездельники, расходы которых оплачивают родители и работодатели, видимо, на них и рассчитан сервис, хотя зачем в нем работать когда есть AdvertApp, совершенно непонятно.