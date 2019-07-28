Какой транспорт для города купить: велосипед или автомобиль?

Передвижение в современном городе без транспортного средства является роскошью, так как время всегда напрямую связано с возможностью заработать те или иные деньги. Именно поэтому в городах растет количество частных автомобилей, такси, стремительно растет количество велосипедов, разных видов электрического транспорта. В данной заметке мы предлагаем рассмотреть какой транспорт лучше купить для передвижения по городу.

Во-первых, следует определиться с вашими погодными условиями. Если вы проживаете в городе, где не бывает снега и по сути круглогодичное лето с периодами похолодания, то лучше обратить внимание на двухколесный транспорт. К примеру, в Одессе температура зимой редко опускается ниже нуля градусов. Следовательно, передвигаться на велосипеде можно круглогодично. В этом интернет-магазине вы можете купить велосипед в Одессе как для езды по городу, так и для передвижения между населенными пунктами.

Во-вторых, если вы уже освоили двухколесный транспорт, то самое время рассмотреть возможность приобрести его электрические модификации. Это могут быть электрические скутеры, велосипеды, самокаты, сигвеи и т.д. Преимущество электрического транспорта заключается в том, что вы не тратите денег на топливо и одновременно передвигаетесь на нем на значительные расстояния без затрат каких-либо физических сил.

В-третьих, если ваша жизнь связана с необходимостью перевозок детей, людей, грузов, то здесь без автомобиля не обойтись. Если вы проживаете в городе с теплым климатом, то отдавайте предпочтение автомобилям с дизельными двигателями, либо обратите внимание на электрические модели. Если в России кроме эксклюзивной Tesla на заказ нельзя ничего купить, то в той же Одессе Украины доступны для покупки электрические модели автомобилей Nissan, Volkswagen, Hyundai, Renault и множество китайских моделей. Если же вы проживаете в городе где температура зимой стремительно устремляется вниз, то не рискуйте своими нервами - приобретайте автомобиль с бензиновым двигателем.