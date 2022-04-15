Калифорния намерена запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году

Калифорния, один из крупнейших и наиболее заметных автомобильных рынков в мире, будет стремиться полностью запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году. Это касается и подключаемых гибридов, оставив в продаже только электромобили и автомобили с водородным двигателем. Это амбициозная цель, учитывая, что в настоящее время только 12% автомобилей, продаваемых в Калифорнии, считаются экологически чистыми.

Предложение также предусматривает, что к 2026 году 35% всех новых автомобилей, продаваемых в Калифорнии, будут автомобилями с нулевым уровнем выбросов, что означает утроение текущего уровня продаж в течение нескольких лет. Большинство крупных автопроизводителей уже определили 2025 год как год, когда значительная часть их портфелей будет представлена ​​электромобилями, в то же время они поставили перед собой амбициозные цели на 2030–2035 годы по полной электрификации своего автосалона. Таким образом, у покупателей автомобилей в Калифорнии не будет недостатка в электромобилях, если в августе этого года будет принято законодательное предложение о полном запрете автомобилей с ДВС.