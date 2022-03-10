Канада готовится инвестировать в полупроводниковую промышленность

Правительство Канады готовится инвестировать 240 миллионов канадских долларов (около 187 миллионов долларов США) в проект, который страна называет Semiconductor Challenge Callout. 90 миллионов канадских долларов из этой суммы пойдут на Канадский центр изготовления фотоники (CPFC), который, является предприятием, которое разрабатывает и производит ряд продуктов фотоники, в основном на уровне прототипирования. Оставшиеся 150 миллионов канадских долларов могут быть получены через Фонд стратегических инноваций, который является государственным фондом, созданным для помощи канадским компаниям в развитии.

Франсуа-Филипп Шампань, министр инноваций, науки и промышленности Канады, сказал: «Инвестируя в полупроводниковую промышленность Канады, мы берем на себя твердые обязательства перед предприятиями, которые хотят инвестировать в Канаду. Мы хотим, чтобы Канада стала домом для ведущих мировых производителей полупроводников». Какие именно компании будут запрашивать долю в настоящее время неизвестно, но согласно The Register, канадское правительство ищет широкий круг потенциальных предприятий, связанных с полупроводниками. Некоторыми примерами являются упаковка микросхем 2,5D и 3D, производство датчиков MEMS и так далее. Ничто из этого не идет ни в какое сравнение с тем, над чем в настоящее время работают США, ЕС, Тайвань, Корея и КНР.