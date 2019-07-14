Kanye West планирует построить сборное жилье для бездомного населения Лос-Анджелеса.

Рэпер и модный магнат Канье Уэст нацелился на создание доступного сборного жилья для бездомных в Лос-Анджелесе. Источником вдохновения послужило не что иное, как дом Люка Скайуокера на пустынной планете Татуин.

Forbes сообщает, что у Запада уже есть прототипы в работах, которые «похожи на скелеты деревянных космических кораблей ... каждый вытянутый и высотой в десятки футов». Согласно прототипам, видение Запада требует, чтобы дома были погружены в землю, а естественный свет проникал через верхнюю часть блоков. Проект жилищного строительства соответствует общей цели Запада расширить свою империю моды Yeezy до архитектурного направления Yeezy Home. « Звездные войны » повлияли на архитектурные вкусы Запада. Обычный дом в Хидден-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, который он делит с женой Ким Кардашьян, похоже, похож на бесплодную монохромную землю Татуина.