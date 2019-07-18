Карты Google могут помочь найти велосипед

Велосипедный обмен официально стал тенденцией, карты Google нашли новый способ, чтобы помочь. Подобно тому, как Карты развивались на протяжении многих лет, чтобы предоставлять информацию об автобусах, поездах и поездках, теперь также нашли способ включить передачу велосипедов в приложение.

Функция совместного использования велосипедов в Картах Google позволяет водителям находить станции совместного использования велосипедов, а также позволяет точно узнать, сколько велосипедов доступно, и все в режиме реального времени. Он также сможет сообщить вам, есть ли свободное место для возврата велосипеда.

В прошлом году жители Нью-Йорка имели доступ к этой функции, но на 17 июля Google внедряет ее в 24 новых городах в 16 странах. Это стало возможным благодаря партнерству между Google Maps и Ito World. Эта функция доступна для Карт Google как на Android, так и на iOS, и в будущем появится больше городов.