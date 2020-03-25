Карты памяти компании SanDisk MAX ENDURANCE прослужат 15 лет

2020-03-25, Автор - Ramil; Продукт - SanDisk MAX ENDURANCE; [87]
Новые карта памяти представленные компанией SanDisk называются MAX ENDURANCE. Карты спроектированы для непрерывной записи и перезаписи.

Производитель предлагает на выбор четыре объема памяти, на 32 Гб, на 64Гб, на 128 Гб и на 265 Гб.

Выносливость не единственная особенность карты. Защита - еще одно свойство, они также водонепроницаемые, ударопрочные и защищены от рентгеновских лучей.

Скорость чтения достигает 100 Мб/с, а скорость записи до 40 мб/с. Компания SanDisk предлагает 15 летнюю гарантию на серию microSD MAX ENDURANCE.

Комментарии и отзывы SanDisk MAX ENDURANCE
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