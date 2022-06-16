Kawasaki выпустила электрический беговел Elektrode

Компания Kawasaki представила свой первый электрический беговел под названием Elektrode. Он разработан для детей в возрасте от трех до восьми лет.

Kawasaki Elektrode предлагает до 2,5 часов езды без подзарядки. Внутри рамы велосипеда находится литий-ионный аккумулятор емкостью 5100 мАч. Поддерживается зарядка от сети переменного тока, которая занимает менее 3 часов.

Kawasaki Elektrode поддерживает три режима езды, которые соответствуют максимальной скорости 8 км/ч, 12 км/ч и 20 км/ч соответственно.

Elektrode приводится в действие электродвигателем мощностью 250 Вт. Вес беговела составляет 15 кг, что позволяет выдержать детей массой до 45 кг. Рулевое колесо и сиденье также регулируются. Цена Kawasaki Elektrode составляет 1100 долларов.

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