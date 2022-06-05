Keeway дебютирует в Индии с электроскутером Sixties 300i

Компания Keeway дебютируют на индийском рынке с тремя скутерами. Модели Vieste 3000, K-Light 250V и Sixties 300i являются первыми электроскутерами венгерского производителя. Скутер Sixties 300i отличается классическим дизайном фар и указателей поворота спереди. Keeway Sixties 300i оснащен одноцилиндровым двигателем объемом 278 куб/см. Keeway Vieste 3000 имеет тот же двигатель, что и Sixties 300i, но отличается современным дизайном. Скутер весит 146 кг, имеет дорожный просвет 140 мм и колесную базу 1390 мм. У Sixties 300i есть 10-литровый бак.

Цена Keeway Sixties 300i составляет 4150 долларов. Keeway K-Light 250V и Vieste 3000 имеют современный дизайн, а цена Vieste 3000 составляет 3854 доллара.
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