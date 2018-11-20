Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года

Известный американский журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018 года. И лидирует в нем певица Кэти Перри с заработком 83 миллиона долларов, который она получила за счет концертного тура Witness: The Tour.

Второе место заняла Тейлор Свифт с результатом 80 миллионов долларов. В первую неделю новый альбом певицы Reputation был распродан с 2 миллионным тиражом. На третьем месте стоит певица Бейонсе с 65 миллионами долларов и новым альбомом Everything is Love.Поп-рок-певица Пинк с альбомом Beautiful Trauma и заработком 52 миллиона долларов расположилась на четвертой строчке списка. И замыкает пятерку лидеров Леди Гага с заработком 50 миллионов долларов.