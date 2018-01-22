Киев: популярные достопримечательности

2018-01-22, Автор - Ленар Хайруллин; [99]

Киев и Буковель – потрясающе красивые города Украины, в котором можно созерцать как современные небоскребы и торгово-развлекательные центры, так и древние, исторически ценные архитектурные объекты. Здесь находится множество уникальных достопримечательностей, которые приезжают посмотреть не только отечественные туристы, но и иностранцы! Больше информации об отелях Буковеля можно найти на сайте bukoveltravel.com.

Гостиницы Киева на любые финансовые возможности и вкусовые предпочтения

Перед поездкой, необходимо не только спланировать, какие, в первую очередь, интересные места посмотреть, но и определиться с гостиницей, в которой будет комфортно проживать несколько дней.

Отели Киева радуют своим разнообразием и различной ценой. В областном центре можно забронировать квартиру, хостел, мини-отель, гостиницу, гостинично-ресторанный комплекс, отель, гостевой дом и апарт-отель. Также остановить выбор возможно на парк-отеле и спа-отеле, частном доме и усадьбе, ботеле и вилле.

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Дороже всего туристу обойдутся отели Киева в центре. Огромной популярностью, среди гостей столицы, пользуются четырехзвездочные гостиницы Royal Hotel De Paris и Royal Olympic Hotel, мини-отель «На Кропивницкой» и квартира Olga Apartments на Крещатике, трехзвездочная гостиница Premier Hotel Rus.

Также лучшим отелем Киева в центре признан Royal Hotel Deluxe (четыре звезды), расположенный на пересечении Крещатика, Красноармейской улицы и бульвара Тараса Шевченко. В гостинице представлено семь комфортабельных номеров категорий standard и suite с бесплатным доступом к Wi-Fi. В Royal Hotel Deluxe есть конференц-зал, работает ресторан. Любителям роскоши и высочайшего уровня сервиса стоит обратить внимание на отели Киева пять звезд.

Среди гостиниц Киева в центре, недорогими являются «Apartament Service на Шелковичной» и трехзвездочная гостиница Гостиница Royal Grand Hotel.

Превосходные условия проживания предлагают гостиницы Киева на левом берегу Днепра. Гости столицы могут забронировать мини-отели «Лисовый» и «Десна-кут», Nova и «Домашний уют», «Комфорт» и «Хоттей», гостиницы «Гостеприимство», «Барбарис» и «Рациотель».

Какие достопримечательности и интересные места обязательно стоит посетить в Киеве?

Среди достопримечательностей украинской столицы «пальма первенства», по посещаемости, принадлежит Киево-Печерской лавре. Православная святыня была возведена в далеком 1051-ом году. Древнейший монастырь эпохи Киевской Руси в настоящее время является значимым центром паломничества христиан. Сюда приезжают тысячи верующих, дабы получить божественное благословение. Архитектурный комплекс включает храмы и церкви, Дальние и Ближние пещеры, в которых покоятся мощи святых, а также башни и другие ценные сооружения.

В Киеве также стоит увидеть Золотые ворота, прогуляться Андреевским спуском и Пейзажной аллееей, наведаться в Софийский и Владимирский соборы, посмотреть Мариинский дворец и поехать в Бабий Яр.

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Туристам понравится памятник архитектуры – «Дом с химерами», имеющий и другое название «Дом Городецкого», находящийся в центральной части мегаполиса, неподалеку от Администрации президента. Особняк был построен в стиле модерн. На фасаде здания и внутри него можно лицезреть уникальные скульптурные украшения в виде мифических существ, животных (наземных и водных глубин), а также охотничью атрибутику.

Недалеко от Киева, в живописной местности, под открытым небом работает замечательный Музей народного быта и архитектуры – «Пирогово». Здесь можно познавательно провести время, прогуляться среди деревенских хат, полюбоваться деревянными церквями, пофотографироваться на фоне мельниц.

Для людей, желающих несколько дней отдохнуть от городской суеты и шума, подышать свежим воздухом и насладиться потрясающе красивой природой, идеальным вариантом станут Карпаты.

Особой популярностью среди туристов пользуется Яремче. Туристический комплекс славится высокоразвитой инфраструктурой и большим выбором гостиниц на любой кошелек. Следует помнить о том, что на отели Буковеля цены возрастают в праздники и «высокий горнолыжный сезон».

В городе Яремче возможно забронировать гостиницы, частные усадьбы, коттеджи, гостевые дома, виллы, шале, номера в гостинично-ресторанных комплексах, парк-отелях и апарт-отелях, заселиться в частный сектор.

Больше информации об отелях Яремче можно узнать на сайте bukoveltravel.com


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