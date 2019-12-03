Kingston DC500R SSD емкостью 3.84TB

Kingston DC500R использует компоненты NAND от Intel 64-L 3D TLC NAND. Он разработан для центров обработки данных. В SSD диске используется 8 канальный контроллер PS3112-S12DC от Phison и 3D TLC NAND. Кэш памяти Micron DDR4-2666.

Производительность случайного чтения 4K составляет до 98 000 IOPS, случайная запись составляет до 28000 операций ввода-вывода в секунду. Заявленная производительность последовательного чтения во всем диапазоне составляет до 555 МБ/с. Выносливость 3.84TB DC500R составляет 3504TBW. Kingston дает 5-летнюю гарантию.