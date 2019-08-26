Kingston KC2000 1TB SSD

Линейка твердотельных накопителей компании KIngston пополнилась еще одной моделью M.2 NVMe KC2000. В ней используется 96-слойная NAND Toshiba с контроллером Silicon Motion SM2262EN.

Накопитель использует 256-битное аппаратное шифрование AES для обеспечения сквозной защиты данных.

Диск емкостью 1 ТБ имеет скорость чтения до 3200 Мб/с и записи до 2200 Мб/с. Произвольная производительность 4К составляет до 350 000 операций ввода-вывода в секунду для операций чтения и до 275 000 операций ввода-вывода в секунду для записи.

Показатель выносливости для данного диска, составляет 600 ТБВт.

Производитель предоставляет 5 летнюю гарантию.