Kingston Technology лидирует в продажах твердотельных накопителей

Kingston Digital, Inc., дочерняя компания Kingston Technology Company, Inc., занимающаяся флэш-памятью, мирового лидера в области продуктов памяти и технологических решений, объявила сегодня, что TrendForce назвала ее поставщиком номер один твердотельных накопителей. По данным TrendForce, на долю Kingston пришлось колоссальные 27 процентов из 111,5 миллионов единиц, поставленных в 2020 году.

Присутствие Kingston Technology на рынке во многом объясняется ее прочными отношениями с клиентами и торговыми партнерами по всему миру. По мере того, как продолжающийся кризис в области здравоохранения охватил мир, и предприятия быстро адаптировались, Kingston продолжала предлагать поддержку продаж высшего уровня и доступ к собственным экспертам и инженерам по продуктам, которые воплощают рабочий подход «Kingston Is With You», который привел к три успешных десятилетия надежности и поддержки клиентов. Место Kingston №1 на рынке твердотельных накопителей неудивительно, поскольку тот же подход в подразделении DRAM привел к тому, что компания стала крупнейшим сторонним поставщиком модулей памяти 18-й год подряд. Kingston не планирует сбавлять обороты, только что добавив в свой портфель два твердотельных накопителя PCIe 4.0 NVMe M.2 с добавлением твердотельных накопителей KC3000 и Kingston FURY Renegade. Высокопроизводительные накопители присоединились к семейству клиентских твердотельных накопителей Kingston, чтобы позволить тем, кому нужна скорость и надежность, обрабатывать интенсивные игры и рабочие нагрузки приложений на настольных и портативных компьютерах.