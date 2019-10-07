Kingston Technology поставит 13,3 миллиона твердотельных накопителей за 1 полугодие 2019 года

2019-10-07, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Kingston Technology; [75]
Kingston Digital, Inc., сегодня объявила о поставке более 13,3 млн твердотельных накопителей в первой половине 2019 года, согласно данным исследования рынка. И является третьим по величине поставщиком твердотельных накопителей в мире после производителей полупроводников Samsung и Western Digital, демонстрируя свою силу и позицию на рынке в качестве ведущего мирового производителя SSD. Общее количество Kingston составило 11,3 процента от общего количества SSD, поставляемых по всему миру в течение первой половины года среди всех производителей.

Согласно TrendFocus, позиция Kingston в 2,5-дюймовом пространстве для клиент-дисков форм-фактора не имеет аналогов, поскольку она выводит всех производителей с существенной долей рынка 27,3%. 21 октября компания выпустит свой SSD нового поколения KC600 SATA 2.5 ". Он объединяет в себе поставляемые в настоящее время UV500 SATA, а также твердотельные накопители PCIe NVMe KC2000 и A2000, образуя набор высокопроизводительных решений для хранения данных, полностью совместимых с TCG Opal 2.0. 256-разрядные твердотельные накопители AES с аппаратным шифрованием могут быть частью стратегии безопасности как для потребителей, так и для корпоративных клиентов.

Позднее в этом году Kingston добавит твердотельный накопитель DC1000M U.2 NVMe для центров обработки данных и рабочих станций, которым требуется более высокая пропускная способность и IOPS. Этот накопитель войдет в семейство корпоративных твердотельных накопителей центров обработки данных, ориентированных как на серверные среды с интенсивным чтением, так и на серверы со смешанной нагрузкой, для организаций, которым требуется качество обслуживания (QoS) и согласованность производительности.

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