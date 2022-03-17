Kingston Technology возглавляет список поставщиков твердотельных накопителей в 2021 году

Kingston является поставщиком твердотельных накопителей номер один с долей рынка 22,2% в единицах продукции и 22,3 млн твердотельных накопителей, поставленных за весь 2021 год в канале. Только в четвертом квартале рыночная доля твердотельных накопителей Kingston выросла до существенных 26,8%, что свидетельствует о значительном ежегодном росте, несмотря на постоянную нехватку компонентов. По данным TRENDFOCUS, общее количество твердотельных накопителей увеличилось на 12,4% в годовом исчислении в 2021 году. Количество ноутбуков увеличилось на 12% в годовом исчислении, в то время как количество настольных ПК увеличилось на 1% за тот же период, что отражает быстрое внедрение твердотельных накопителей клиентами в основном благодаря производительности, габариты и сниженное энергопотребление. Kingston поддерживает конкурентное преимущество, тесно сотрудничая со своими поставщиками и партнерами.