Kingston Technology возглавляет список поставщиков твердотельных накопителей в 2021 году

Kingston Digital, Inc., подразделение флэш-памяти Kingston Technology Company, мирового лидера в области продуктов памяти и технологических решений, сегодня объявила о завершении успешного 2021 года, заняв первое место по доле рынка твердотельных накопителей. Спрос на твердотельные накопители в четвертом квартале 2021 года оставался высоким из-за продолжающегося роста в клиентском, корпоративном и OEM-секторах. В октябре Kingston также расширила свое портфолио, выпустив два новых высокопроизводительных клиентских твердотельных накопителя M.2 NVMe PCIe Gen 4, KC3000 и Kingston FURY Renegade.

Kingston является поставщиком твердотельных накопителей номер один с долей рынка 22,2% в единицах продукции и 22,3 млн твердотельных накопителей, поставленных за весь 2021 год в канале. Только в четвертом квартале рыночная доля твердотельных накопителей Kingston выросла до существенных 26,8%, что свидетельствует о значительном ежегодном росте, несмотря на постоянную нехватку компонентов. По данным TRENDFOCUS, общее количество твердотельных накопителей увеличилось на 12,4% в годовом исчислении в 2021 году. Количество ноутбуков увеличилось на 12% в годовом исчислении, в то время как количество настольных ПК увеличилось на 1% за тот же период, что отражает быстрое внедрение твердотельных накопителей клиентами в основном благодаря производительности, габариты и сниженное энергопотребление. Kingston поддерживает конкурентное преимущество, тесно сотрудничая со своими поставщиками и партнерами.
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