Kingston анонсировала линейку UV500

Компания Kingston, которую мы все знаем и любим, анонсировала свою новую линейку твердотельных накопителей UV500. Это первые накопители компании, которые построены по технологии 3D NAND и поддерживают полноформатное шифрование данных. Контроллером накопителей выступает Marvell 88SS1074, благодаря чему скорость чтения и записи достигает 520 и 500 МБ/сек соотвественно. Это в десять раз быстрее, чем любой HDD! Помимо скорости, новинка может похвастаться абсолютной тишиной в работе, ведь внутри диска нет движущихся частей. В линейке есть как классический вариант 2,5-дюйма, там и M.2 и mSATA. Накопители представлены объемом 120, 240, 480, 960 и 1920 гигабайт. Думаю, это будет шикарное решение для тех, кто хочет быстрый и мощный компьютер для работы или игр. Да и цены, как показывает практика, у производителя отличные.