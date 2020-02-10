Kingston представил накопитель для сервера

Накопитель Kingston DC1000B предназначен для центров обработки данных. Модель представлена емкостью 240 Гб и 480 Гб. Производитель дает пятилетнюю гарантию.

DC1000B использует 3D TLC NAND и интерфейс подключения PCIe Gen3 x4 NVMe. Накопитель обеспечивает скорость чтения 3,2 Мб/с, а скорость записи 565 Мб/с. Kingston DC1000B поддерживает 256 битное шифрование и оснащен встроенной защитой от перегрузок.

С помощью ПО пользователю доступна информация о накопителе, износ, температура и другие данные. Стоимость DC1000B составляет менее 100 долларов.