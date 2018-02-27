Kingston представили флешку с двойным интерфейсом USB и Lightning

Kingston представили флеш-накопитель с двойным интерфейсом USB и Lightning, DataTraveler Bolt Duo для Apple iPhone и iPad. Новинка предназначена для быстрого переноса информации и освобождения памяти на устройствах Apple.

Учитывая, что iPhone и iPad не оснащены разъёмом для карт памяти, DataTraveler Bolt Duo может стать для их владельцев удобным и нужным девайсом. Флешка выпускается емкостью 32ГБ, 64ГБ и 128ГБ. Такого дополнительного объема памяти будет достаточно для записи до 32 тысяч фотографий или 8 часов видео. Более того, фотографии и видео можно записывать и сохранять на Bolt Duo напрямую. В комплект также входит защитный резиновый чехол с кольцом, чтобы брать флешку с собой было легко и удобно.