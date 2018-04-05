Kingston представляет первый SSD-модуль A1000 PCIe NVMe

Kingston анонсировал A1000 PCIe NVMe SSD. Накопитель M.2 представляет собой SSD начального уровня PCIe NVMe с использованием 3D-NAND. A1000 обеспечивает вдвое большую производительность SATA с ценой SATA.Односторонний форм-фактор M.2 2280 (22 мм x 80 мм) делает A1000 идеальным для ноутбуков и систем с ограниченным пространством. Накопитель PCIe NVMe оснащен интерфейсом Gen 3.0 x2, 4-канальным контроллером Phison 5008 и 3D NAND Flash. Он обеспечивает вдвое большую производительность SATA SSD со скоростью чтения / записи 1 до 1500 МБ / с и 1000 Мбайт / с, что обеспечивает исключительную отзывчивость и сверхнизкую задержку.