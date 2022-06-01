Kingston выпустил флеш-накопитель IronKey Vault Privacy 50

IronKey Vault Privacy 50 также может защищать от потенциальных вредоносных программ в ненадежных системах, когда администратор и пользователь настраивают режим «Только чтение» для защиты диска от записи. Кроме того, встроенная виртуальная клавиатура защищает пароли от кейлоггеров или скринлоггеров. Организации могут настраивать IronKey Vault Privacy 50 с идентификатором продукта (PID) для интеграции со стандартным программным обеспечением для управления конечными точками в соответствии с требованиями корпоративной ИТ и кибербезопасности с помощью программы настройки Kingston. Малый и средний бизнес может воспользоваться ролью администратора для локального управления своими дисками, например, использовать роль администратора для настройки или сброса паролей пользователя или одноразового восстановления для сотрудников, восстановления доступа к данным на заблокированных дисках и соблюдения законов и нормативных актов, когда требуется криминалистическая экспертиза.