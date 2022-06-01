Kingston выпустил флеш-накопитель IronKey Vault Privacy 50

Kingston Digital, сегодня объявила о выпуске своего новейшего зашифрованного USB-накопителя IronKey Vault Privacy 50 (VP50) с сертификацией FIPS 197 и 256-битным аппаратным шифрованием AES в режиме XTS для безопасности данных. Kingston IronKey Vault Privacy 50 поддерживает пароли администратора, пользователя и одноразового восстановления в режимах «Сложный» или «Парольная фраза». Эта опция с несколькими паролями расширяет возможности восстановления доступа к данным на диске, если один из паролей будет забыт. В то время как традиционный сложный режим позволяет использовать пароли от 6 до 16 символов с использованием 3 из 4 наборов символов, новый режим парольной фразы дает пользователям возможность иметь числовой PIN-код, предложение, список слов или даже текст длиной от 10 до 64 символов. уникальный, но запоминающийся для них.

IronKey Vault Privacy 50 также может защищать от потенциальных вредоносных программ в ненадежных системах, когда администратор и пользователь настраивают режим «Только чтение» для защиты диска от записи. Кроме того, встроенная виртуальная клавиатура защищает пароли от кейлоггеров или скринлоггеров. Организации могут настраивать IronKey Vault Privacy 50 с идентификатором продукта (PID) для интеграции со стандартным программным обеспечением для управления конечными точками в соответствии с требованиями корпоративной ИТ и кибербезопасности с помощью программы настройки Kingston. Малый и средний бизнес может воспользоваться ролью администратора для локального управления своими дисками, например, использовать роль администратора для настройки или сброса паролей пользователя или одноразового восстановления для сотрудников, восстановления доступа к данным на заблокированных дисках и соблюдения законов и нормативных актов, когда требуется криминалистическая экспертиза.
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60…
Серия карт памяти GOODRAM IRDM PRO V60 поддерживает скорости чтения и записи до 265 MB/s и 120 MB/s соотв…
Silicon Power выпустила твердотельный накопитель UD90…
Silicon Power объявила о выпуске своего новейшего твердотельного накопителя основанного на интерфейсе PCI…
Transcend выпустила карту памяти JetDrive Lite 330 емкостью …
Transcend объявил о выпуске карты памяти JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ. Пользователям доступны вариант…
ADATA выпускает твердотельный накопитель Legend 850 Limited …
В ознаменование 21-летия компании ADATA объявила о выпуске ограниченной серии накопителя Legend 850 Limit…
Kioxia расширяет линейку твердотельных накопителей PCIe 4.0 …
Корпорация Kioxia расширяет свой обширный портфель твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0…
Представлены твердотельные накопители TEAMGROUP 745 с новейш…
TEAMGROUP представляет серию промышленных твердотельных накопителей 745 оснащенных флэш-памятью BiCS NAND…
Phison демонстрирует скорость 12 ГБ/с для твердотельных нако…
Компания Phison продемонстрировала ожидаемую производительность своего будущего контроллера PS5026-E26, с…
Apacer представил портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen…
Apacer, ведущий мировой бренд цифровых хранилищ, выпустил легкий и стильный портативный жесткий диск AC53…
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний дискОбзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний диск
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor