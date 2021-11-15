Кинотеатры AMC теперь принимают платежи в криптовалюте

В августе AMC объявила, что к концу года начнет принимать криптовалюту. И, конечно же, генеральный директор компании Адам Арон сообщил, что вы уже можете использовать свои цифровые монеты для покупки билетов в кино. AMC принимает не только биткойны, но и Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin для покупок в Интернете. Адам Арон также сообщил, что сеть кинотеатров также начала принимать платежи через Apple Pay, Google Pay и PayPal. Это должно сделать его более удобным для многих людей.

Похоже, кинозрителям нравится новый способ оплаты, поскольку он уже составляет до 14 процентов от общего числа онлайн-транзакций компании. Адам Арон также отметил, что AMC добавит Dogecoin в следующий раз. Ранее в этом месяце Арон также сообщил инвесторам, что AMC изучает возможность создания собственной криптовалюты.