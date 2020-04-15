Kioxia Exceria представила SSD

Сегодня компания Kioxia Exceria официально представила свои новые накопители в формате 2,5 дюйма и М.2. Стоит сказать, что копания пусть и не является лидером на рынке и не может похвастаться каким-то невероятным уровнем продаж, но при этом у нее достаточно низкие цены, хорошие скорости на чтение и запись, плюс нет проблем со слишком уж высокими ценами. Это важный бонус на самом деле, так как многие компании завышают цены на свои твердотельные накопители, хотя сейчас вроде SSD уже не такой уж и дорогой продукт. Это значит, что если вы давно мечтали о чем-то подобном, то стоит обязательно обратить свое внимание на новинки от Kioxia Exceria. Есть мнение, что это будут крайне доступные накопители, которые уделают своих конкурентов.