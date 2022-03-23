Kioxia расширит производственные мощности по производству флэш-памяти 3D на заводе в Китаками

Корпорация Kioxia, мировой лидер в области технологий для памяти, сегодня объявила о начале строительства нового современного производственного комплекса (Fab2) на своем заводе в Китаками, Япония, для возможного расширения производства собственных 3D-модулей. Строительство объекта планируется начать в апреле 2022 г. и завершить в 2023 году.

На новом объекте Fab2 будет использоваться передовое производство на основе искусственного интеллекта для увеличения производственных мощностей всего завода в Китаками и дальнейшего повышения качества продукции, что позволит Kioxia для органического расширения своего бизнеса и использования преимуществ среднесрочного и долгосрочного роста рынка флэш-памяти, обусловленного ускоренным внедрением облачных сервисов, 5G, IoT, искусственного интеллекта, автоматизированного вождения и метавселенной. Kioxia планирует финансировать капиталовложения в строительство Fab2 за счет своего операционного денежного потока.
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