Kioxia расширит производственные мощности по производству флэш-памяти 3D на заводе в Китаками

На новом объекте Fab2 будет использоваться передовое производство на основе искусственного интеллекта для увеличения производственных мощностей всего завода в Китаками и дальнейшего повышения качества продукции, что позволит Kioxia для органического расширения своего бизнеса и использования преимуществ среднесрочного и долгосрочного роста рынка флэш-памяти, обусловленного ускоренным внедрением облачных сервисов, 5G, IoT, искусственного интеллекта, автоматизированного вождения и метавселенной. Kioxia планирует финансировать капиталовложения в строительство Fab2 за счет своего операционного денежного потока.