Kioxia выпускает твердотельные накопители M.2 Exceria Pro и Exceria G2

Kioxia объявила о выпуске твердотельных накопителей Exceria Pro и Exceria G2. Новинки основаны на флэш-памяти Kioxia BiCS Flash 3D. Версия Exceria Pro использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen 4, а модель Exceria G2 PCIe Gen 3. Kioxia Exceria Pro и Exceria G2 выполнены в форм-факторе M.2 2280, это значит, что их можно использовать с большинством современных компьютеров, а также ноутбуками. Exceria G2 будет доступна емкостью до 2 ТБ и обеспечивать скорость чтения и записи более 2000 МБ/с. Благодаря фирменному программному обеспечению SSD Kioxia, пользователь может контролировать состояние накопителей.

Накопители Exceria Pro и Exceria G2 поступят в продажу в четвертом квартале 2021 года. Стоимость моделей производитель не раскрыл.