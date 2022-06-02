Kioxia завершает сделку по приобретению дочерней компании Toshiba Corporation

Kioxia Holdings Corporation, мировой лидер в области решений для памяти, объявила о завершении сделки по приобретению Chubu Toshiba Engineering Corporation. Компания заключила соглашение о покупке акций с Toshiba Digital Solutions Corporation (дочерняя компания Toshiba Corporation) 24 февраля 2022 года в связи с приобретением для дальнейшего укрепления возможностей Kioxia Group в области развития технологий.

Приобретение улучшит возможности Kioxia по разработке технологий, а также обеспечит синергию при проектировании, эксплуатации и производстве ее производственных предприятий. В будущем Chubu Toshiba Engineering Corporation будет работать как дочерняя компания Kioxia Corporation под названием Kioxia Engineering Corporation. Финансовые условия сделки не разглашаются.
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