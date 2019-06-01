Китай готовит свой «черный список» для американских компаний

Правительство КНР не собирается молча наблюдать за введением санкций США в отношении Huawei и других китайских компаний и уже заявляет об ответных мерах.

Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) говорит, что Китай готовит собственный «черный список» иностранных компаний и организаций, в отношении которых будут применяться различные санкции. «Иностранные предприятия, организации или отдельные лица, которые не соблюдают рыночные правила, уклоняются от духа контракта, вводят блокаду или прекращают поставки китайским предприятиям в некоммерческих целях и наносят серьёзный ущерб законным правам и интересам китайских предприятий, будут включены в список «не заслуживающих доверия субъектов», — цитируют Гао Фэна местные СМИ.

Какие именно это будут компании — не уточняется. Безусловно, ответные санкции еще больше усугубят конфликт между США и Китаем. К тому же, обе страны продолжают повышать пошлины на американские и китайские товары. Поэтому, похоже, торговой сделки, на которую недавно намекал Трамп, не будет.