Китай может превзойти США в основных технологиях 21-го века

Поскольку Китай агрессивно расширяется в различных областях, таких как искусственный интеллект, сети 5G, полупроводники и многое другое, похоже, что страна обгонит США в технологиях 21-го века всего за десять лет.

Новость проистекает из недавнего отчета из Гарварда. В отчете сказано, что «стремительный рост Китая, чтобы бросить вызов США на командных высотах технологий, привлек внимание Америки». Далее он добавляет, что в некоторых областях Китай «уже стал №1». В других, по текущим траекториям, он обгонит США в течение следующего десятилетия.

В этом отчете также подчеркивается вполне реальная возможность того, что Китай заменит США и станет крупнейшей экономической и технологической державой в мире. На данный момент азиатская страна уже свергла Америку и стала крупнейшим в мире производителем высоких технологий. Согласно отчету Гарварда, только в 2020 году в стране было произведено более 250 миллионов компьютеров, 25 миллионов автомобилей и целых 1,5 миллиарда смартфонов.
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