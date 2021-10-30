Китай подала в суд на Apple…

Это правда, что многие люди во всем мире недовольны отсутствием зарядных устройств, и в Китае на компанию подали в суд по этому поводу. Этот иск был подан против Apple группой студентов китайских университетов, которые оспаривают утверждения Apple о том, что отказ от комплекта зарядного устройства поможет спасти окружающую среду. По словам студентов, поскольку Apple включает кабель USB-C - Lightning, он несовместим с другими зарядными устройствами на рынке. Apple возражает, что производители телефонов обычно продают свои телефоны и зарядные устройства отдельно, но студенты утверждают, что другие производители телефонов, например в Китае, предлагают пакеты, в которых пользователи могут выбирать, нужен им адаптер или нет. Однако Китай - не единственное место в мире, где Apple сталкивается с этими жалобами. В прошлом месяце в Бразилии объявили о планах расследовать и эти жалобы Apple.