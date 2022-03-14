Китайца поймали за уклонением от таможни, прикрепив к телу 160 процессоров Intel

Уйти от китайской таможни пытаются не только крупные компании, но и частные лица. В последнем отчете сообщается, что китайские таможенные органы смогли взять под стражу человека, который пытался провезти на себе 160 процессоров Intel, прикрепленными к его телу. По сообщению Videocardz, этого человека называют «ходячим процессором» или «человеком-процессором».

Эти чипы включали процессоры как 11-го, так и 12-го поколения, которые пользуются спросом у клиентов. Помимо процессоров, у человека также было 16 телефонов-раскладушек. Большинство процессоров были Intel Core i5-12600KF, которые продаются по цене около 330 долларов, поэтому 160 единиц будут стоить более 50 000 долларов США.

Похоже, что все лица уклоняющиеся от уплаты налогов знают о высоких налогах, взимаемых с прибыльных товаров китайской таможней, и пытаются использовать различные схемы, чтобы обойти их.