Китайца поймали за уклонением от таможни, прикрепив к телу 160 процессоров Intel

Эти чипы включали процессоры как 11-го, так и 12-го поколения, которые пользуются спросом у клиентов. Помимо процессоров, у человека также было 16 телефонов-раскладушек. Большинство процессоров были Intel Core i5-12600KF, которые продаются по цене около 330 долларов, поэтому 160 единиц будут стоить более 50 000 долларов США.
Похоже, что все лица уклоняющиеся от уплаты налогов знают о высоких налогах, взимаемых с прибыльных товаров китайской таможней, и пытаются использовать различные схемы, чтобы обойти их.