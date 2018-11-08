Китайская технология идентифицирует граждан по походке

Власти Китая начали внедрять новую технологию биометрической идентификации, которая анализирует силуэт и манеру движений, что позволяет установить личность человека даже если его лицо скрыто или он отвернулся. Алгоритм основан на уникальном "рисунке" походки, включая ритм, скорость и другие особенности передвижения.

Система анализирует "все особенности тела" — её не получится обмануть, если человек наклонится, присядет, отвернется, начнет прихрамывать или же просто изменит походку. Технология Watrix тоже пока несовершенна: она не умеет анализировать картинку в режиме реального времени, а на поиск одного человека на часовом видео уходит около 10 минут.

По официальной статистике, в Китае установлено свыше 170 миллионов камер — это самая крупная система видеонаблюдения в мире, причем в ближайшие три года власти намерены подключить к сети еще около 400 миллионов камер. К помощи алгоритма Watrix уже прибегает полиция Пекина и Шанхая. Это, вызывает озабоченность у сторонников защиты частной жизни о том, как далеко правительство может зайти в слежке за своими гражданами.