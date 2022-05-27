Китайский рынок ПК сократился на 1% в первом квартале

Согласно последнему отчету, рынок настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций в Китае составил 11,66 млн комбинированных отгрузок за первый квартал, что немного меньше по сравнению с 11,75 млн годом ранее. Lenovo снова стала лидером рынка с 4,29 миллионами отгруженных устройств за этот период и долей рынка 37%. Dell была второй с 1,39 млн и 12% рынка, а HP третьей с 0,97 млн ​​и 8% доли рынка.

Asus (0,83 млн) и Huawei (0,71 млн) замыкают пятерку лидеров. Продажи настольных компьютеров росли еще хуже: годовой объем продаж снизился на 11% до 3,9 млн единиц, в то время как ноутбуки были единственной категорией продуктов, в которой наблюдался рост до 7,7 млн ​​единиц в совокупности и доля рынка 6%.

Что касается планшетов, то на китайском рынке поставки сократились на 13%, поскольку импульс спроса, созданный во время пандемии, был потерян. Apple была явным лидером на китайском рынке с 1,2 млн отгруженных планшетов за этот период и долей рынка 26%. Honor был единственным брендом, который продемонстрировал положительный ежегодный рост на 2% при 0,4 миллиона отгрузок. Lenovo заняла пятое место с 0,3 млн отгрузок и долей рынка 7%. Ожидается, что в ближайшие месяцы новые участники рынка планшетов из группы BBK (vivo, Oppo и Realme) бросят вызов известным производителям планшетов.
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