Китайского майнера Биткоин арестовали за кражу электроэнергии из нефтяной скважины

Власти Китая арестовали человека после того, как он украл электроэнергию из нефтяной скважины для получения Биткоин.

Арест был произведен после того, как 28 мая полиция получила телефонный звонок от нефтяного месторождения Дацин, расположенного в районе Хаеркен (Цицикар, Китай). Согласно сообщению местных СМИ, мужчина проложил электрический кабель через пруд с рыбой, чтобы украсть энергию из нефтяной скважины. Чтобы проверить обвинение, полиция использовала беспилотник для проведения воздушного расследования и в конечном итоге обнаружила небольшую установку, содержащую 20 майнинговых машин. В целом ущерб, нанесённый компании, составляет около 7 тысяч долларов, но пока неизвестно, сколько биткойнов смог добыть мужчина. Расследование всё ещё продолжается, поэтому всё ещё неясно, заплатит ли предполагаемый вор за ущерб или будет обвинен в краже.

Это не первый случай, когда кто-то крадет электричество для майнинга. Ещё в октябре 2018 года другой житель Китая украл электричество на сумму 15 000 долларов из местной железнодорожной сети.