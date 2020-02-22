«Книга Адрии» - бестиарий великого Diablo Иногда компьютерные игры получаются столь масштабными, что им становится просто тесно внутри своих рамок, и тогда они находят воплощение в других видах искусства, таких как кино или литература. Особой же любовью геймеров пользуются различные энциклопедии, расширяющие лор любимой игры, объясняющие мотивации персонажей и рассказывающие об особенностях встреченных противников или средств их истребления.

Серия игр Diablo от Blizzard – одна из тех, кто по-настоящему достойна такого литературного дополнения, ведь жанр игры накладывает определенные ограничения на проработку персонажей и историй, и при этом, миллионам поклонников хочется как можно больше узнать о мире Санктуария и о тех, кто этот мир населяет. Большую популярность за рубежом приобрела художественно-энциклопедическая трилогия по игре, включающая «Книгу Каина», «Книгу Тираэля» и «Книгу Адрии». Издания увидели свет за рубежом соответственно в 2011, 2013 и 2018 годах, но только к исходу 2019 года, добрались, наконец, до российских магазинов. Интересно, что их судьбы разделились: права на локализацию «Книги Адрии» достались АСТ, а выпуском двух других занялось издательство «Белый Единорог». Мы постараемся рассказать о всех трех трудах, и первым станет «Книга Адрии. Энциклопедия фантастических существ Diablo», написанный постоянными авторами Blizzard, Робертом Бруксом и Мэттом Бернсом.

Взяв в руки сей фолиант, начинаешь чувствуешь, как буквально прикасаешься к миру игры: твердая 3D-обложка изображает страшного вида гибрид скелета и демона, желтые страницы и вензеля на них прекрасно имитируют древность, а курсив, которым набран весь текст создает эффект рукописи. Качество глянцевой бумаги и переплета очень хорошие – издание приятно держать в руках и перелистывать. Размеры книги стандартные для своего жанра: 262x204x14 мм, вокруг обернута лента с названием и аннотацией. Локализация проведена добротно: все названия соответствуют таковым из русской версии игры, правда, можно встретить несколько опечаток. Стоит отметить пару моментов. Первую строчку на каждой странице совершенно зачем-то выделили полужирным шрифтом. Еще один нюанс – отсутствие нумерации страниц, но на мой взгляд, это скорее даже плюс, поскольку так выглядит более антуражно.

Повествование ведется от лица колдуньи Адрии – персонажа, находящегося в тени на протяжении большей части времени, но, в итоге, ставшего одним из ключевых для сюжета всей серии, отчего хочется вдвое сильнее узнать, как же эта девушка дошла до жизни такой. Сама книга, по сути, представляет дневник колдуньи с ее мыслями, пометками на полях и зарисовками. Изображения, хотя и стилизованы под карандашные наброски, на самом деле представляют весьма детализированные и сложные рисунки, подробности которых, можно долго рассматривать. Одна из иллюстраций, посвященных ангелам, выполнена на весь разворот книги и в цвете.

Книга встречает читателя картой Санктуария, при изучении которой, в голове всплывают приключения, которые прошел вместе с персонажами игры. Далее следует философское размышление Адрии на тему «что есть сила» и небольшой рассказ о ее ведьмовском культе (Ковене). Основное же наполнение книги - разбитое по категориям описания существ, с которыми можно столкнуться на просторах этого опасного мира: проклятые, обычные монстры, ангелы и демоны. Здесь нашлось место как множеству рядовых противников, толпы которых мы уничтожали во время прохождения «Diablo 3», так и легендарным персонажам вроде короля Леорика или Мясника. К каждому прилагается небольшое художественное описание, сделанное Адрией, и рисунок. Интересно было читать про ангелов, показанных здесь с точки зрения человека, находящегося по другую сторону баррикад. Самая же масштабная часть посвящена, конечно, демонам. Здесь можно найти десятки существ, среди которых таки знаменитые представители, как падшие, суккубы, штурмовой зверь и даже алчный гоблин. Конечно же, не обделены вниманием и семь воплощений первородного зла во главе с Дьябло: на страницах изложена информация об их сильных и слабых сторонах, предпочтениях и даже том, как пленились их души с подробным разбором ритуалов.

Адрия дает советы не только о том, как наиболее эффективно справляться с каждым представителем бестиария, но и подробно разбирает, как его потом использовать: какие части туши пригодятся для приготовления эликсиров, а из каких получится самый действенный яд. После прочтения книги, начинаешь совершенно по-новому смотреть на ассортимент зелий в ее тристрамской лавке. Начинающие адепты черной магии смогут найти в книге подробные изображения различных символов силы, список наиболее благоприятных для проведения ритуалов дат, а также советы по призыву демонов (работают ли они на самом деле проверять не стал). Читать комментарии ведьмы, зачастую, весьма интересно и даже забавно.

В целом, книга мне пришлась по вкусу: написана она очень атмосферно, читается на одном дыхании, а даже приправлена специфическим юмором Адрии. Текст отлично дополняют прекрасные иллюстрации, которые не оставят равнодушными ни одного любителя темного фэнтези. Такой комбинированный подход оказался гораздо интереснее, чем если бы это был просто рассказ или отдельный артбук. Из дневника ведьмы я смог почерпнуть много интересной информации, которая не только позволила мне больше узнать об обитателях вселенной, но и раскрыть характер самой Адрии. К сожалению, контента в книге собрано не особо много: 144 страницы пролетают всего за пару вечеров, а то, что он практически полностью основан на третьей части франшизы, может прийтись не по душе многим олдфагам.

«Книга Адрии» - качественное издание, которое займет достойное место на полке каждого поклонника серии Diablo, ведь под одной обложкой, создатели сумели совместить энциклопедию, художественный рассказ и артбук. Впрочем, книга может понравится и любителям готического фэнтези, по какой-то причине не игравших в Diablo. Прочтение фолианта навивает ностальгические чувства, призывая вновь взять в руки оружие и отправить на вечный покой тысячу-другую представителей этого самого бестиария.

Приобрести книгу можно в официальном магазине АСТ по ссылке: https://ast.ru/book/diablo-kniga-adrii-entsiklopediya-fantasticheskikh-sushchestv-diablo-844799/

Автор: Артем Костенко