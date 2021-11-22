Комиссия Майами проголосовала за изгнание электросамокатов с улиц

Комиссия города Майами проголосовала за прекращение многолетнего эксперимента с электрическими скутерами общего пользования. Комиссией четырьмя голосами против пяти было одобрено, чтобы положить конец использования электросамокатов в Майами. Постановление вступило в силу в полночь 18 ноября. У компаний есть время до 17:00 пятницы, 26 ноября, чтобы забрать свои электросамокаты с улиц, иначе власть Майами арестует их.

Скутеры обычно вызывают споры, где бы они ни находились, но они вызвали особые разногласия в Майами. Сторонники утверждали, что они помогли сократить использование автомобилей и соединить жителей с транзитными узлами. Критики заявили, что они доставляют неудобства, блокируя тротуары и создавая ситуации, в которых неквалифицированные водители могут получить травмы во время движения.